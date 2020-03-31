305 مركبات مخالفة خلال «التعقيم» بالشارقة

أحمد مرسي (الشارقة)

فعَّلت القيادة العامة لشرطة الشارقة أجهزة الضبط الآلي «الرادار» على المداخل الرئيسة كافة للإمارة، بالإضافة إلى نشر 120 دورية بصورة يومية لضبط المخالفين والمتجاوزين لبرنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الداخلية، بمشاركة المؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية كافة. وأكدت القيادة أن الدوريات وأجهزة الرصد الآلي ستكون موجودة في الشوارع الداخلية بمدينة الشارقة وفي مناطق الإمارة كافة، في المنطقة الوسطى، الذيد، مليحة، المدام، وفي المنطقة الشرقية، كلباء، ودبا، وخورفكان، وخلال فترة التطبيق حتى الخامس من أبريل المقبل، وبصورة يومية من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

وأكدت القيادة أنها خالفت 305 مركبات حتى الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين، وذلك من قبل الدوريات المرورية الموجودة خلال ساعات التعقيم المحددة مسبقاً. وأكدت القيادة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين خلال هذه الفترة، ومنذ تطبيق القرار، دون تهاون أو سماح لمرتكبيها، خاصة أن الجميع يعلم بالإجراءات التي اتخذتها البلاد، احترازياً للتصدي لهذا الفيروس والتقليل من انتشاره. ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة مجدداً أفراد المجتمع كافة إلى ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود في هذه الظروف الاستثنائية، والالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية بعدم الخروج من المنازل إلا للحالات الضرورية.