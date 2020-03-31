«زايد للثقافة الإسلامية» تطلق حملة توعوية

العين (وام)

أطلقت دار زايد للثقافة الإسلامية حملة إعلامية توعوية لأفراد المجتمع، وذلك عبر قنواتها المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف نشر الوعي وتحصين وسلامة المجتمع من فيروس كورونا.

وقامت دار زايد للثقافة الإسلامية بإنتاج وتصوير فيديو توعوي عن الالتزام بالبقاء في المنزل بـ 8 لغات عالمية، ونشرها عبر حسابات الدار في وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الإخبارية الأخرى وقاعدة بيانات متعاملي الدار من جنسيات مختلفة بإجمالي 40 ألف متعامل، إلى جانب تصميم بوستر إرشادات العزل الذاتي المنزلي بثماني لغات وتعميمها على موظفي الدار والمجتمع، بهدف حثّ أفراد المجتمع على الالتزام بالحملة الوطنية «خلك في البيت» تحت شعار «ملتزمون يا وطن»، والتي تمثلت في ترجمة التنبيه الصادر من وزارة الداخلية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة خلال فترة التعقيم الوطني، بالإضافة إلى ترجمة بوستر 5 أشياء يجب أن تعرفها في العزل الذاتي، وتعليمات المحافظة على الوقاية الشخصية لمنع انتشار الفيروسات.

كما قامت الدار بترجمة تنبيه للمسافرين بأخذ الإجراءات الوقائية قبل السفر.

وأكدت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية، استمرارية الجهود المبذولة في الدار لتوعية المجتمع في نشر الوعي وتطبيق الإجراءات الصحية اللازمة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد بقنوات عدة وبلغات مختلفة، تأكيداً على أن الالتزام بقوانين حماية الوطن مسؤولية مجتمعية، حيث أطلقنا أربع صفحات جديدة بأربع لغات عالمية (الصينية، التجالوا، الأمهرية، الأردية) عبر حساب الدار في تطبيق «فيسبوك»، وذلك بهدف الوصول إلى فئات المجتمع.