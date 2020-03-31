حملات التعقيم تستهدف مناطق جديدة بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

استهدف مركز إدارة النفايات «تدوير» أمس، مناطق جديدة لتنفيذ برنامج التعقيم الوطني في خطة لتغطية كافة المناطق على مستوى إمارة أبوظبي، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور العام.

وسخرت «تدوير» أحدث الأجهزة والتقنيات لتنفيذ برنامج التعقيم الوطني، مؤكدة أن مجال اختصاصها يتمثل في تعقيم الشوارع والمرافق العامة وفي محيط البنايات في الأماكن المكتظة بالجمهور، فيما تعقيم المنازل ليس من اختصاص المركز، كما أن اعتماد الشركات التي تعقم المنازل ليس من اختصاصات المركز، حيث إن المركز معني فقط باعتماد شركات مكافحة آفات الصحة العامة. وأوضح المركز أن عدد الموارد البشرية المساهمة في تنفيذ عمليات التعقيم في أبوظبي بلغ 262 شخصاً، و176 مركبة وآلية، وفي البر الرئيسي 1، يقدر عدد الموارد البشرية 239 شخصاً، و135 مركبة وآلية مخصصة، وفي البر الرئيسي 2 ينفذ عمليات التعقيم 128 شخصاً، وتم توفير 84 مركبة وآلية متخصصة، وينفذ عمليات التعقيم في منطقة العين 356 شخصاً بالاعتماد على 281 مركبة، وفي منطقة الظفرة هناك 115 شخصاً يستفيدون من 105 مركبات وآليات في تعقيم الشوارع والمرافق العامة.

واستهدفت «تدوير» أمس بأعمال التعقيم في القطاع الأول كلاً من شارع سلامة بنت بطي، شارع السلام، شارع الظفرة، شارع ربدان، شارع ظفير والمناطق المتبقية والشوارع الداخلية المحيطة بمنطقة الوحدة مول، وتضمن القطاع الثاني المناطق المحيطة بكل من جمعية الزعاب، الخالدية مول، حوض 32، حوض 14، ومنطقة كارفور شارع المطار، جمعية المشرف، حوض 18 وحوض 14. فيما تضمن القطاع الثالث كلاً من أسواق خليفة، أسواق اتحاد مصدر بلازا، سيتي سنتر، حدائق ومحطات جزيرة ياس وشاطئ الراحة، أسواق الشهامة الجديدة، أسواق ومحطات الشهامة القديمة، أسواق السمحة، أسواق الرحبة، أسواق الفلاح، أسواق مدينة شخبوط، ومدينة خليفة، أسواق الباهية والشليلة. ويتضمن القطاع الرابع كلاً من المقطع، بني ياس غرب، النهضة الجديدة، الشامخة جنوب، مدينة محمد بن زايد، مصفح الصناعية والنهضة.

9 قطاعات في رأس الخيمة

واصلت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، برنامج التعقيم الوطني بشوارع الإمارة الذي جرى تمديده حتى الخامس من أبريل المقبل، وخصصت الدائرة 20 سيارة و10 شاحنات، إلى جانب عدد من المختصين والموظفين لتنفيذ البرنامج في القطاعات التسعة.

وأوضح المهندس أحمد الحمادي، مدير عام الدائرة، أن فرق التعقيم أنجزت نحو 70% من القطاعات الأول والثاني والرابع من برنامج التعقيم الوطني، وسيجري استكمال بقية مراحل هذه القطاعات وفق الجدول الزمني الموضوع. وأشار إلى أن الدائرة، ولتسهيل علميات التعقيم وللوصول لجميع الشوارع والطرق، قامت بتقسيم الإمارة لتسعة قطاعات، سيشملها التعقيم حتى الخامس من أبريل، لافتاً إلى أن الدائرة خصصت 20 سيارة و10 شاحنات و46 مختصاً وموظفاً للقيام بعمليات التعقيم في جميع القطاعات.

وتعقيم مناطق في عجمان

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام بالدائرة والشركاء الاستراتيجيون، أمس الأول، عملية التعقيم التي تنفذها الدائرة على مستوى الإمارة والتي تأتي تطبيقاً لبرنامج «التعقيم الوطني» وخطة الدائرة الشاملة والمتكاملة، الرامية لتطهير كافة مناطق الإمارة ومرافقها العامة وشوارعها الرئيسية.

مواصلة أعمال التعقيم في الحمرية

واصلت بلدية الحمرية أعمالها في الإشراف على متابعة وتنفيذ التعقيم في مختلف مواقع منطقة الحمرية، وذلك بعد أن وضعت خطة متكاملة مع كافة الجهات المساندة، للوصول بالتعقيم إلى كافة الأحياء والمناطق. وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن فرق التعقيم تواصل أعمالها يومياً من الساعة الثامنة مساءً، للوصول وفق خطة جغرافية لشمولية المنطقة، ووصول التعقيم إليها، ضمن برنامج التعقيم الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا.