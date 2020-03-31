«المؤازرة الإماراتية» تنظم حملة

العين (الاتحاد) نظمت جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي في العين حملة للتبرع بالدم لتشجيع أعضاء الجمعية وأفراد المجتمع على التبرع لإنقاذ حياة من يحتاج إلى قطرة دم من المرضى والحالات الصحية العاجلة والطارئة، حيث أقيمت الحملة في المبنى الرئيسي لبنك الدم الإقليمي في منطقة الجيمي بالعين والتي شهدت إقبالاً من الأعضاء والمتطوعين.

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