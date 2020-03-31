12 مبادرة لدعم منظومة العمل الحكومي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الإسناد الحكومي – أبوظبي عن تنفيذها لحزمة من المبادرات الحكومية الداعمة لمنظومة العمل الحكومي وبما يتوافق مع التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في الدولة خلال هذه الفترة الحرجة لمنع انتشار فيروس كورونا من منطلق الحرص على السلامة والصحة العامة.

وقال محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الإسناد الحكومي بالإنابة: جاء تنفيذ هذه المبادرات في وقت تتضافر فيه الجهود جميعاً لتوفير البنى الداعمة للحفاظ على الأرواح البشرية والأعمال واستمرارية تقديم الخدمات الحكومية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والأمان، وبما يعزز من مرونة وقدرات الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي في الأداء والإنجاز لمواكبة المستجدات المرحلية والمتطلبات المستقبلية، وفق خطط استباقية مدروسة لتخطي الأزمات ومواجهة التحديات والخروج منها بنتائج قوية».

وأصدرت دائرة الاسناد الحكومي ضمن مبادراتها تعميماً حول التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للجهات الحكومية، تناولت فيه عدداً من التوصيات والإرشادات التي تتناول المصلحة العامة وتحافظ على صحة وسلامة كافة الموظفين في الدوائر والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي وفقاً للتوجيهات الصادرة من الجهات الحكومية، ومنها تطبيق القرارات والتعليمات والشروط المتعلقة بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة.

كما شددت على ضرورة حضور موظفي الصحة والسلامة لدى الجهات الحكومية الورش والمحاضرات التثقيفية، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة وتطبيقها، وفقاً للمتطلبات المرحلية التي تمر بها الدولة كتوفير الكاميرات الحرارية لدى جهات العمل لرصد درجة حرارة الموظفين والمتعاملين كإجراء احترازي، وإمكانية التناوب في ساعات العمل بين الإدارات لتقليل عدد الموظفين في فترة العمل الواحدة في نفس المبنى، ونشر الإرشادات التوعوية المرفقة بعدّة لغات لضمان تثقيف جميع المحيطين والمتعاملين، وغيرها.

وفي هذا السياق، وبعد الإعلان عن إطلاق مبادرة الشهر الرقمي، قامت الدائرة بوضع خطة توعوية لتعزيز المنظومة الرقمية لحكومة أبوظبي، وعبر مبادراتها في التحول الرقمي، وفّرت حكومة أبوظبي على المتعاملين أكثر من 16 مليون زيارة لمراكز الخدمات الحكومية، وأنجزت 8 ملايين معاملة رقمية خلال الربع الرابع من العام 2019، أي بما يعادل أكثر من 300 ألف يوم عمل لموظفي الحكومة في ظل التطورات الرقمية التي تشهدها أبوظبي، وقد تم تحقيق ذلك من خلال توفير أكثر من 1000 خدمة حكومية يتم تقديمها عبر القنوات الرقمية، وما زال العمل مستمراً في تطوير ورفع مؤشرات التحول الرقمي في منظومة العمل الحكومي في الإمارة.