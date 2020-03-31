«الدفاع المدني» يستعرض خطته للتعامل مع "كورونا" عن بعد

جمعة النعيمي (أبوظبي)

ناقشت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية في الاجتماع الدوري لمدراء الدفاع المدني العامين، الذي عقد عن بعد برئاسة اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني عدداً من المواضيع الهامة، حيث تم خلال الاجتماع عرض خطة القيادة العامة في التعامل مع الأوضاع الراهنة لفيروس كورونا بناءً على المستجدات العالمية الحالية، وفي إطار التوجيهات الرشيدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، وضمن التدابير والإجراءات الوقائية المتواصلة التي وضعتها الدولة، وتسعى إلى تعزيزها وتطويرها للحد من انتشار الفيروس.

كما تم، خلال الاجتماع، استعراض آليات القيادة العامة للدفاع المدني المقرر اتباعها لتقديم الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور وفق استراتيجية العمل عن بعد.

كما تناول المجتمعون آليات العمل لتنفيذ الخطط التشغيلية للتفتيش عن بعد باستخدام التطبيقات الذكية، كما اطلع المجتمعون على عدد من العروض الخاصة بتطوير الأداء الوقائي في قطاع الدفاع المدني.

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