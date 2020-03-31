الامارات | إغلاق منشأة رفعت أسعار سلع غذائية في دبا الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأة رفعت أسعار سلع غذائية في دبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبا الفجيرة منشأة للسلع الغذائية بعد أن رفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه، فاتخذت البلدية إجراء الإغلاق لعدم الالتزام بالشروط، وكانت البلدية تلقت شكاوى عدة تفيد بأن المنشأة استغلت الظروف الراهنة ورفعت الأسعار.
وأكدت البلدية اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه المخالفين والمتلاعبين في الأسواق، تنفيذاً لقانون حماية المستهلك.
وناشدت الجمهور ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ارتفاع أسعار في مختلف منافذ البيع من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ (092443399)، الذي يعمل على مدار الساعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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