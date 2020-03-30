محمد بن زايد يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء سريلانكا

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من دولة ماهيندا راجابكسا رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة، تناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان آخر تطورات أزمة «فيروس كورونا المستجد» على الساحة الدولية وتداعياته على مختلف المستويات، فضلاً عن آليات وإجراءات مواجهته في البلدين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، أهمية تنسيق المواقف والتضامن بين الدول المختلفة في العالم في التعامل مع الخطر الذي يمثله فيروس «كورونا المستجد»، مشيراً إلى وقوف دولة الإمارات إلى جانب جمهورية سريلانكا الصديقة في جهودها بالتصدي لهذا الفيروس والتعاون معها ودعمها في ظل الظروف الصعبة التي يسببها انتشار الفيروس في العالم كله.

وتمنى سموه لشعب سريلانكا وكل شعوب العالم الصحة والسلامة.

من جانبه، عبر ماهيندا راجابكسا رئيس وزراء جمهورية سريلانكا، عن تقديره للدعم الإماراتي لبلاده، خاصة خلال الظروف الحالية، متمنياً للإمارات وشعبها السلامة من كل مكروه.

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