محمد بن زايد يبحث مع رئيس موريتانيا العلاقات الثنائية ومستجدات مواجهة كورونا

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي، مع فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تناول الاتصال مستجدات أزمة فيروس "كورونا" في المنطقة والعالم، وجهود البلدين في التصدي لها واحتواء آثارها وتداعياتها على مختلف المستويات.

وأكد سموه نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في التعاون مع الجميع والوقوف مع المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم.

وتمنى سموه أن يحفظ الله الشعب الموريتاني الشقيق وكل الشعوب العربية وشعوب العالم من كل شر.

من جانبه، شكر فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعم دولة الإمارات الدائم لبلاده ومساندتها لها، متمنياً لسموه ولدولة الإمارات وشعبها السلامة من كل مكروه.

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