500 موظف و300 آلية يشاركون في الحملة بالشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

شهدت إمارة الشارقة خلال الأيام الثلاثة الماضية حملة مكثفة لتعقيم المنشآت والشوارع والمناطق كافة، ويأتي ذلك في إطار تطبيق برنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، وتعزيزاً للجهود الوقائية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان أعلى مستويات وقايتهم وحمايتهم، من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد «كوفيد-19».

واستمرت حملة التعقيم خلال فترة إجازة نهاية الأسبوع لتغطي المناطق والأماكن كافة، حيث انطلقت مساء أمس الأول أكبر حملة تعقيم بالتعاون مع شركة بيئة والقيادة العامة لشرطة الشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني بالإمارة.

وانطلقت من منطقة المصلى بالقرب من المبنى الرئيس للبلدية، وتم استخدام 300 آلية بجهود 500 موظف لتغطية جميع الشوارع الرئيسة والأماكن التجارية والصناعية والسكنية في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

وتتميز عمليات تعقيم الإمارة باستخدام أحدث الوسائل المستدامة والصديقة للبيئة التي تغطي انبعاثات آلياتها لتعقيم الهواء والأسطح مسافة تتراوح بين 40 و50 متراً.

وشكلت إمارة الشارقة خلال عمليات التعقيم نموذجاً في تكاتف أبناء الإمارة من مواطنين ومقيمين في الالتزام التام بالتعليمات، وعدم الخروج من المنازل لدعم عمليات التعقيم في مختلف مدن ومناطق الإمارة، لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكد اللواء سيف الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، حرص الشرطة على دعم جهود الإمارة في عمليات التعقيم، إذ استنفرت أجهزتها ودورياتها كافة في مختلف مناطق ومدن الإمارة لتأمين مواقع العمل، والمحافظة على صحة وسلامة الأفراد الذين يقومون بالعملية.

بدوره، أكد ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن حملة التعقيم التي أطلقتها البلدية، بالتعاون مع الشركاء: شركة الشارقة للبيئة «بيئة»، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والإدارة العامة للدفاع المدني، تأتي ضمن برنامج التعقيم الوطني وفق إجراءات البلدية الاحترازية وتدابيرها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تواصل البلدية جهودها في أعمال التعقيم التي انطلقت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأوضح أن العمل المشترك الذي قامت به البلدية مع الشركاء يعكس تكاتف الجهود لجميع الجهات من أجل صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتعقيم وتطهير جميع الشوارع والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، باستخدام معدات وآليات ضخمة بلغ عددها 300 آلية، فضلاً عن توفير كادر بشري مكون من 500 موظف مؤهل تم تزويدهم بجميع وسائل السلامة.

ومن جهته، بين العقيد سامي خميس النقبي، مدير عام إدارة الدفاع المدني بالشارقة، أن فرق الدفاع المدني في الشارقة تضع معداتها كافة لخدمة أغراض التعقيم انطلاقاً من رسالتها في المحافظة على سلامة المجتمع وحمايته من الأخطار لكون فيروس كورونا يشكل تهديداً لحياة الناس وسلامتهم.

إلى ذلك، أكد خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة «بيئة»، التزام الشركة بالمساهمة في دعم جهود برنامج التعقيم الوطني في الدولة، وقال: «شركة (بيئة) وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تستخدم أفضل معدات التنظيف المتطورة لتعقيم شوارع مدينة الشارقة ومرافقها العامة. ولدينا في الشركة أكثر من 1,200 مركبة و7,000 عامل». وأبدى سكان إمارة الشارقة من مواطنين ومقيمين تقديرهم لجهود الإمارة في حمايتهم من انتشار الوباء، وأثنوا على الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة وحكومة الشارقة لاحتواء الأزمة، ومنع تفشي الفيروس، للخروج من هذه الحالة في أقرب وقت ممكن.

حيث أكد بدر الحويلة من المقيمين في الإمارة أنهم شهدوا الجهود التي تقوم بها تلك الجهات من خلال شرفات منازلهم ومن على منصات التواصل الاجتماعي، مثمنين كل ما يقام به من عمل متواصل ولساعات متصلة حتى الفجر من أجل المحافظة على صحة وسلامة وأمان أفراد المجتمع من مقيمين ومواطنين. ومن جهته، ثمن المواطن محمد عيسى الجهود والأعمال التي يقوم بها أولئك المشاركون من عمال وموظفين في البلدية والشرطة والداخلية والجهات كافة التي شاركت في حملة التعقيم الوطني.

وأشار المواطن راشد محمد إلى أنه فخور بكل القرارات التي تتخذها الحكومة، إذ إنها تبين مدى وعيها بأهمية احتواء المرض من الانتشار، وهي تبذل كل ما بوسعها لمنع ذلك وحماية الشعب وحفظ أمنه وسلامته.