الامارات | محمد بن زايد: في هذه الأزمة نفخر بمواقف المواطنين والمقيمين ولنا الشرف بخدمتهم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال لقاء مرئي لسموه مع المسؤولين لمتابعة مستجدات الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، "الإمارات بفضل الله، لديها القدرة والمرونة للتعامل مع مختلف الظروف".

وشكر سموه الجهات والكوادر الذين يحافظون على سمعة الإمارات وكرامتها وصحتها واقتصادها وتعليمها وأمنها ومستقبلها.

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وأضاف صاحب السمو: "نعيش مع العالم كله، مرحلة تحد صعبة.. وأقول للفرق الوطنية : عليكم مسؤولية وطنية تاريخية، والقيادة تتابع بتقدير وعرفان جهودكم في الميدان.. وكلنا ثقة أنها ستثمر بعون الله نصراً في هذه المعركة، ما تقومون به سيظل محفوراً في ذاكرة الوطن".

واختتم سموه قائلاً "في هذه الأزمة.. نفخر بمواقف المواطنين والمقيمين ، ولنا الشرف بخدمتهم.. ونعتز بأخوتنا المقيمين الذين نسعد بهم على أرضنا.. قمة الوفاء حين نراهم يرددون النشيد الوطني الإماراتي في هذا الوقت الصعب..نحن محظوظون بالجميع في وطننا.. وبمشيئة الله سنتجاوز معا هذه المرحلة".