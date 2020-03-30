«الداخلية» توفر خدمة «تجول» أثناء أوقات برنامج التعقيم الوطني

وفرت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني moi.gov.ae وتطبيقها الذكي moiuae خدمة تصاريح الحركة الاتحادية «تجول» والتي تمكن حامليها من الحركة أثناء فترات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني وأداء واجباتهم من دون التعرض للمخالفة.

ويشمل التصريح لدى صدوره الحركة عبر إمارات الدولة كافة وداخل الإمارة الواحدة.

ويمكن للذين تنطبق عليهم شروط إعطاء التصريح من التقدم بسهولة وبخطوات مبسطة عبر الموقع والبدء بتعبئة طلب الخدمة، ليتم منح التصريح إلكترونياً وتقديمه للجهات الحكومية التي تعمل على تأمين الحركة المرورية في الدولة.

وتأتي هذه الخطوة دعماً لجهود تنفيذ برنامج التعقيم الوطني بسلاسة وأمان وبصورة تعزز إجراءات السلامة والوقاية في المجتمع.

وتجدد وزارة الداخلية الدعوة للجمهور الكريم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة والتقيد بالتعليمات واشتراطات السلامة والوقاية العامة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامة الجميع.

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