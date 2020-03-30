«إمارات» تعلن أسعار الوقود عن شهر أبريل 2020

أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل بمؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» سعر شهر أبريل شاملاً ضريبة القيمة المضافة (5%) وتشمل وقود الديزل: 2.06، وسوبر (98): 1.9، وخصوصي (95): 1.80، على أن تطبق الأسعار اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2020.

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