الامارات | "التربية" تعتمد خطة جديدة لـ"التعلم عن بعد" من مرحلة ما قبل رياض الأطفال حتى الصف 12

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تعتمد خطة جديدة لـ"التعلم عن بعد" من مرحلة ما قبل رياض الأطفال حتى الصف 12 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت وزارة التربية والتعليم، اليوم، الخطة الدراسية الجديدة لاستمرارية التعلم الذكي عن بعد، حتى نهاية العام الدراسي الجاري، والتي تضمن استدامة التعليم والتعلم من لحظة التحصيل إلى التقييم، وسيتم بدء العمل بها بعد يوم غد (الأربعاء).

وتشمل الخطة الجديدة التي نشرتها الوزارة، مختلف المراحل التعليمية من مرحلة ما قبل رياض الأطفال حتى التعليم الثانوي، في المدارس الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة.

وحددت الخطة خمس حصص لمرحلة ما قبل رياض، أسبوعياً، وتشهد هذه الحصص تنفيذ الأنشطة من قبل الطفل بوجود شخص بالغ، وذلك لدعم الطفل في حل أنشطة الكتاب وأوراق العمل، اعتماداً على توجيهات المعلم في مقاطع الفيديو التعليمية.

أما مرحلة رياض الأطفال (الصفين الأول والثاني)، فيبلغ عدد حصصها الأسبوعية 15 حصة، يتم تنفيذها بالطريقة نفسها التي تعتمد على الطفل بوجود شخص بالغ، وذلك لدعم الطفل في حل أنشطة الكتاب وأوراق العمل، اعتماداً على توجيهات المعلم في مقاطع الفيديو التعليمية.

وفي الحلقة الأولى (الصفوف من الأول إلى الرابع، يبلغ عدد الحصص الأسبوعي 20 حصةً دراسية، إضافة إلى خمس حصص للأنشطة الصباحية أسبوعياً، على أن تكون مدة الحصة 35 دقيقة، وتتيح الوزارة إمكانية أن تبدأ مدارس الحلقة الأولى الحصص الدراسية من الساعة الثانية بعد الظهر، مع مراعاة أوقات الصلاة والراحة.

وحدد الخطة 20 حصة دراسية للتعلم عن بعد، أسبوعياً، إضافة إلى خمس حصص للتعلم الذاتي في الأسبوع، لطلبة الحلقة الثانية، ما عدا طلبة مسار النخبة الذين يبلغ عدد حصصهم الأسبوعية 25 حصة دراسية، إضافة إلى خمس حصص للتعلم الذاتي في الأسبوع، وتبدأ الحصة الدرسية لطلبة الحلقة الثانية كافة في التاسعة صباحاً، وتبلغ مدة كل حصة 40 دقيقة.

وأوضحت الخطة الحصصة الدراسية للحلقة الثالثة (الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر)، حسب المسارات التعليمية "متقدم"، و"عام"، و"نخبة"، وتطبيقي"، إذ يبلغ عدد الحصص في كل مسار 25 حصة دراسية أسبوعياً، إضافة إلى خمس حصص للتعلم الذاتي، ومدة الحصة 40 دقيقة، وتبدأ الحصص الدراسية في التاسع صباحاً يومياً مع مراعاة أوقات الصلاة والراحة.