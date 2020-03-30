شرطة أبوظبي تؤكد تضامنها مع شرطة نيويورك

أعربت شرطة أبوظبي عن تضامنها مع شرطة نيويورك إزاء إصابة عدد من منتسبيها بفيروس كورونا، مؤكدة اهتمامها بتعزيز أواصر الشراكة الرائدة بينهما.

كما أعربت شرطة أبوظبي عن تمنياتها بنجاح كافة الجهود الاحترازية للتغلب على الأزمة العالمية الراهنة.