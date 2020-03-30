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شرطة أبوظبي تؤكد تضامنها مع شرطة نيويورك

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أعربت شرطة أبوظبي عن تضامنها مع شرطة نيويورك إزاء إصابة عدد من منتسبيها بفيروس ، مؤكدة اهتمامها بتعزيز أواصر الشراكة الرائدة بينهما.

كما أعربت شرطة أبوظبي عن تمنياتها بنجاح كافة الجهود الاحترازية للتغلب على الأزمة العالمية الراهنة.

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