الامارات | التربية" تعلن استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي

شكرا لقرائتكم خبر عن التربية" تعلن استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن استمرار تطبيق منظومة التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي الجاري، فيما كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن رصد وتسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لجنسيات مختلفة، من بينها حالتان في العناية المركزة، وذلك من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 611 حالة حتى الآن، كما أعلنت عن تماثل 3 حالات جديدة للشفاء، حيث تعافت تماماً من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 61 حالة، جاء ذلك خلال الإحاطة الدورية الثامنة، لحكومة الإمارات للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما تم الإعلان عن حالتين وفاة جديدتين ليصل عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا إلى 5 حالات.

وتفصيلاً، عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الثامنة، الخاصة باستعراض آخر المستجدات حول فيروس كورونا "كوفيد 19" أكدت خلالها المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها تعود لجنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة، باستثناء حالتين في الرعاية المركزة، فيما تم تسجيل حالتين وفاة بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في الدولة 5 حالات، مشيرة إلى أن حالة الوفاة الأولى تعود لمصاب من الجنسية العربية، عمره 48 عاماً، وكان يعاني أمراضاً في القلب وضغط الدم والسكري، فيما تعود حالة الوفاة الثانية لآسيوي عمره 42 عاماً، وكان يعاني مشكلات صحية متعلقة بأمراض في القلب.

وأرجعت الحوسني، وجود زيادة في عدد حالات الإصابة في الدولة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية، وهي زيادة متوقعة وشائعة في مختلف دول العالم، إلى الاختلاط وانتقال المرض من شخص لآخر داخل الدولة، وهو ما يُسمى بالانتقال المحلي للمرض، لافتة إلى أن إحدى الحالات المصابة السابقة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، والتي تم التحري عنها ومتابعة مخالطتها لآخرين، تسببت في نقل العدوى إلى 36 حالة أخرى.

من جانبها، قالت المتحدث الرسمي عن وزارة التربية والتعليم، الدكتورة آمنة الضحاك، إن التعليم لن يتوقف ومستمر في جميع الظروف والأوقات، كما أكدت القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أنه بتوجيهات من مجلس الوزراء، سيتم استمرار تطبيق نظام التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي الجاري 2019-2020، وذلك في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي في الدولة.

وقالت: "القرار يأتي بهدف ضمان استمرارية التعليم في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية، والحفاظ في الوقت نفسه على أمن وسلامة طلبتنا والمجتمع المدرسي"، مشددة على أن الوزارة تعمل باستمرار على تحسين تجربة التعليم عن بُعد في الدولة وتطويرها في المرحلة المقبلة، من خلال إضافة حلول ذكية وتطبيقات تفاعلية لمختلف المراحل الدراسية.

وأضافت الضحاك: "ضفنا تطبيقات وحلولاً ذكية للمنظومة التعليمية ليتم استخدامها خلال الفترة المقبلة، مثل منصة ألف ومنصة أليكس المتخصصة في الرياضيات للمراحل العليا، ومنصة ماتفك لمراحل الطفولة المبكرة، ومنصة نهلة وناهل المتخصصة في رفع مهارات القراءة في اللغة العربية".

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وتابعت: "يتم حالياً تحديث آليات التقويم والامتحانات وتطويرها لكل الأنظمة التعليمية في الدولة، سواءً التعليم العام أو العالي للعام الدراسي الجاري، كما قامت وزارة التربية والتعليم بإعادة جدولة الخطة الدراسية بناءً على استبيان نفذته لأكثر من 185 ألف طالب وولي أمر، وسيتم تفعيلها ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل".

وأكدت أن مسؤولية أولياء الأمور تتركز في توفير البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا في المنازل، وتشجيعهم على الالتزام والاستمرارية في التعليم عن بُعد، فيما ستقوم وزارة التربية والتعليم بتنظيم جلسات إرشادية بشكل مستمر لأولياء الأمور حول التطبيقات المستخدمة في نظام التعليم عن بُعد، لتمكينهم من دعم أبنائهم ومتابعتهم خلال الفترة المقبلة.



انحصار حالات الإصابة

وأكدت الدكتورة فريدة حوسني، خلال إجابتها عن عدد من الأسئلة خلال الإحاطة، عدم وجود دراسات كافية تثبت العلاقة بين استخدام البخور أو اللبان في المنزل، وتقليل انتشار العدوى والإصابة بالفيروسات، والأفضل التقيد بالممارسات المعتمدة والمثبتة مثل تنظيف الأسطح وغسل اليدين باستمرار.

وأوضحت إمكانية استخدام مادة المبيض كمطهر لتنظيف وتعقيم المنزل والأسطح، ويجب تخفيفها من خلال استخدام 10 مل من المبيض لكل نصف لتر من الماء، ولفتت إلى أن غسل اليدين بصورة مستمرة في الأماكن العامة أفضل من لبس القفازات، حيث يمكن أن تنتقل العدوى من القفازات في حال ملامسة الوجه إذا كانت ملوثة.

وشدّدت على عدم إمكانية التنبؤ بتاريخ محدد لانخفاض أو انتهاء حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 في الدولة، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله في هذا الصدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غير صحيح، لكون هذا الأمر مرتبطاً بالعديد من العوامل التي تسهم في انخفاض الحالات مثل الانتشار العالمي وحركة التنقل والسفر والإجراءات الوقائية المرتبطة بالتباعد الجسدي، بالإضافة إلى أهم سبب وهو الالتزام المجتمعي.