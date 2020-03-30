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الامارات | محمد بن زايد يوجه دائرة الصحة في أبوظبي بإنشاء مراكز مسح "من المركبة" في عجمان وأم القيوين

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دائرة الصحة في أبوظبي بإنشاء مراكز مسح "من المركبة"، لفحص " كوفيد - 19 " في كل من عجمان وأم القيوين، إلى جانب المراكز التي وجه سموه أمس، بإقامتها على مستوى الدولة خلال 10 أيام.

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