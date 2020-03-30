الامارات | محمد بن زايد يوجه دائرة الصحة في أبوظبي بإنشاء مراكز مسح "من المركبة" في عجمان وأم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يوجه دائرة الصحة في أبوظبي بإنشاء مراكز مسح "من المركبة" في عجمان وأم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دائرة الصحة في أبوظبي بإنشاء مراكز مسح "من المركبة"، لفحص فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " في كل من عجمان وأم القيوين، إلى جانب المراكز التي وجه سموه أمس، بإقامتها على مستوى الدولة خلال 10 أيام. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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