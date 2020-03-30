الامارات | "محمد بن راشد للفضاء" يمدد مهلة التسجيل في الدفعة الثانية لرواد الفضاء .. تعرف إلى تاريخ انتهاء التسجيل والشروط

شكرا لقرائتكم خبر عن "محمد بن راشد للفضاء" يمدد مهلة التسجيل في الدفعة الثانية لرواد الفضاء .. تعرف إلى تاريخ انتهاء التسجيل والشروط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم عن تمديد مهلة تلقي طلبات الترشح للإلتحاق بالدفعة الثانية في برنامج الإمارات لرواد الفضاء حتى 1 مايو 2020. وتستهدف الدفعة الثانية اختيار رائدا فضاء إمارتيين للإنضمام الى فريق وطني من رواد الفضاء الامارتيين المؤهلين من أجل تعزيز طموح المهمة الإماراتية التي تستهدف استكشاف الفضاء.

وأشار المركز في بيان صحافي، أصدره أمس، أن الدفعة الثانية لاقت صدى واسعاً بين راغبي الإلتحاق ببرنامج الإمارات لرواد الفضاء، إذ استقبل المركز عدداً كبيراً من المُتقدمين منذ الاعلان عن فتح باب التسجيل وحتى الآن. ويتوقع المركز ازدياد عدد المُتقدمين الامارتيين من كافة التخصصات بعد الاعلان عن تمديد فترة التسجيل.

ويشترط برنامج الإمارات لرواد الفضاء في المتقدم للانضمام له أن يكون إماراتياً تجاوز 18 عاماً وحاصلاً على شهادة البكالوريوس على الأقل. وعليه، سوف يتم قبول طلبات التسجيل من كافة التخصصات لتتضمن المهندسين، والطيارين، وأفراد القوات المسلحة، والمدرسين، والمنخرطين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وغيرها من الوظائف الآخرى.

وبعد مراجعة كافة الطلبات المقدمة، ستقوم لجنة مكونة من نخبة من المتخصصين في مركز محمد بن راشد للفضاء بينهم رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي للإضطلاع بعملية تقييم طلبات المُتقدمين. وبعد إغلاق التسجيل، تبدأ المرحلة الثانية، وفيها تتم عملية فرز المُتقدمين عبر اخضاعهم الى عدد من الإختبارات تتقلص بنهاية هذه المرحلة. وفيها يتم تقييم المُتقدم بناء على المقابلات الشخصية، والتقييمات الأولية للمُرشح، وكذلك نتائج الفحوصات الطبية، ومن ثم اختيار المرشحين الأنسب بينهم. وأخيرًا تأتي المرحلة الأخيرة لإختيار اثنين من المُتقدمين ليصبحا رائدا الفضاء القادمان للإنضمام الى فريق رواد الفضاء.

وقال مدير عام المركز، يوسف حمد الشيباني: "لاشك أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء يُعد امتدادً لرؤية القيادة الرشيدة في الامارات الى بناء اقتصاد دولة قائم على المعرفة. حيث بات قطاع الفضاء جزءًا حيويًا ومُساهم فعال في تحقيق مساعي الدولة لبناء اقتصاد وطني تنافسي. فلا زالت امكانياتنا في قطاع الفضاء تنمو وتتطور بوتيرة سريعة، إضافة الى ما سيُضيفه رواد الفضاء الامارتيين القادمين من زخم كبير في تعزيز طموح مهمة الامارات في استكشاف الفضاء".

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وأضاف الشيباني" فقد شكلت الدفعة الأولى لبرنامج رواد الفضاء، ونجاح رائد الفضاء الأول هزاع المنصوري في مهمته الأولى على متن محطة الفضاء الدولية، دفعة قوية لمواطني الدولة من كافة الأنحاء لتشجيعهم في متابعة أحلامهم في قطاع الفضاء. كما أن فكرة إلهام الأجيال القادمة في قطاع الفضاء هو بمثابة هدف بعيد المدى لمركز محمد بن راشد للفضاء نؤكد من خلاله على استراتيجية التنمية المستدامة في قطاع الفضاء. ويشكّل برنامج الإمارات لرواد الفضاء حجز زاوية لهذه الإستراتيجية".



وقال مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء في المركز المهندس سالم المري: "يُجسد برنامج الإمارات لرواد الفضاء طموحنا في تقديم مساهمات فعالة لدعم الجهود العالمية الخاصة بأبحاث الفضاء وتطوير البحث العلمي فيها. ويُشكل دور رواد الفضاء أحد التروس الأساسية في عمليات إثراء المعرفة البشرية وتحقيق التقدم التكنولوجي، علاوة على التأكيد على مبدأ العزيمة لهذا المضمار العلمي المهم. ويظهر ذلك جليًا من خلال جهودهم المُثابرة في هذا القطاع. وتبرز أهمية هذه الوظيفة كعنصر أساسي لتحقيق استدامة هذا البرنامج الذي لا يتحقق بدونه، غير أن رواد الفضاء هم بمثابة جسر لنقل المعارف إلينا وتحقيق الأهداف المنشودة لكل مهمة".

وتابع المري "نقوم اليوم بتمديد مهلة تلقّي طلبات الترشح في الدفعة الثانية نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين الذي يحملون علم الإمارات من كافة التخصصات على الالتحاق بالدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء"

ويمكن للراغبين للإلتحاق بالدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، التسجيل عبر الرابط التالي:

mbrsc.ae/astronauts

يُذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء هو أحد مشاريع البرنامج الوطني للفضاء، ويحظى بتمويل مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات (TRA)، والذي يهدف إلى دعم جهود البحث والتطوير في قطاع الاتصالات في الدولة، وإثراء ودعم وتطوير الخدمات التقنية، وتعزيز اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي.