الامارات | ترقبوا نقلاً مباشرا للإحاطة الإعلامية الثامنة عند الخامسة من مساء اليوم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنقل الإمارات اليوم مباشرة على الهواء الإحاطة الإعلامية الثامنة لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كوفيد 19، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، تتحدث فيها الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، والدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن وزارة التربية والتعليم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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