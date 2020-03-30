الامارات | الدفاع المدني عجمان يسيطر على حادث حريق صهريج ديزل سعة 10000 جالون

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني عجمان يسيطر على حادث حريق صهريج ديزل سعة 10000 جالون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الدفاع المدني بعجمان يوم امس الأحد في إخماد حادث حريق اندلع في صهريج ديزل انحرف عن مساره واصطدم بالرصيف مما أدى إلى احتكاك نتج عنه شرار وتسبب في اشتعال النيران في الجانب الخلفي منه دون تسجيل إصابات.

وكان في وقت سابق في الساعة التاسعة مساءً قد ورد بلاغ إلى منصة عمليات الدفاع المدني بعجمان يفيد بوقوع حادث سير لصهريج ديزل على شارع الشيخ محمد بن زايد أدى إلى اشتعال النيران فيه وفور ورود البلاغ تحركت فرق الدفاع المدني من المركز الأقرب للحادث وهو مركز الجرف وفي زمن استجابة قياسي تم بلوغ موقع الحادث وتطويقه وبعد تأمين الموقع شرعت فرق الإطفاء في عمليات الإخماد وتمت السيطرة على الحادث خلال زمن وجيز وتسليم الموقع لشرطة عجمان لاستكمال بقية الاجراءات .