الامارات | "عجمان للإحصاء والتنافسية" يرصد زيادات بأسعار السلع في متاجر الكترونية

شكرا لقرائتكم خبر عن "عجمان للإحصاء والتنافسية" يرصد زيادات بأسعار السلع في متاجر الكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت الفرق الميدانية المتخصصة في مركز الإحصاء والتنافسية في إمارة عجمان من خلال ممارسة أعمالها ومهامها بجمع البيانات عن اسعار السلع والخدمات يومياً من المراكز التجارية ومقارنتها مع باقي الأيام والاشهر من أجل استخراج الأرقام القياسية للأسعار، وجود ارتفاعات بأسعار العديد من السلع في المتاجر الألكتورنية مقارنة بسعرها الأصلي الموجود داخل المتجر.

وبحسب توجيهات القيادة الرشيدة للدولة وحكومة عجمان بعدم استغلال أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) يعد التلاعب بأسعار السلع واستغلال حالة ارتفاع الطلب الاستهلاكي عليها والقيام برفع أسعارها هو ممارسة مخالفة لأحكام القوانين ذات الصلة.

ويهيب المركز بالمستهلكين في الامارة التواصل مع مركز اتصال عجمان 80070، أو مع الجهات الرقابية المحلية لتسجيل أي شكاوى متعلقة برفع الأسعار.