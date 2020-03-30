الامارات | طرق دبي تقلص عدد مركبات الأجرة خلال "التعقيم الوطني" وتقصر طلبها عبر " كريم وأوبر"

شكرا لقرائتكم خبر عن طرق دبي تقلص عدد مركبات الأجرة خلال "التعقيم الوطني" وتقصر طلبها عبر " كريم وأوبر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أحمد هاشم بهروزيان ل "الامارات اليوم" ان الهيئة قررت تقليص عدد مركبات الأجرة خلال الفترة الليلية التي يطبق فيها "برنامج التعقيم الوطني" من الساعة 8 مساءا وحتى 6 صباحا، حيث قصرت الهيئة طلب تلك المركبات، لتكون فقط من خلال تطبيقي "كريم" و "أوبر"، مضيفا ان الهيئة تحذر الركاب عبر رسائل نصية بوجوب استخدام مركبات الأجرة للتنقل عند الضرورة فقط، وذلك التزاما بالتعليمات المتخذة على مستوى الدولة بوجوب البقاء في المنازل.

وأكد بهروزيان أن مركبات الأجرة تخضع بشكل يومي للتنظيف والتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، الا انه تم اتخاذ قرار بتقليص عددها ليتناسب مع انخفاض عدد الركاب بسبب عدم السماح بالتجوال في الشوارع خلال فترة التعقيم الوطني، ما استدعى ضرورة تخفيف الأعباء المادية والبشرية عن شركات تقديم خدمة مركبات الأجرة خلال الفترة الحالية.

وأفاد بهروزيان انه تم توزيع نقاط تواجد مركبات الأجرة لتغطي كافة المناطق في الامارة، مشيرا الى ان الأيام الأولى من تقليص عددها خلال الفترة الليلية، لم تشهد أي عوائق في تقديم الخدمة، كما اتسمت بسرعة توفر مركبات الأجرة من دون تأخير وفي فترة زمنية لا تزيد عن 5 دقائق.

وفي سؤال حول دور الهيئة في توعية العملاء للالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، قال بهروزيان أنه لا يمكن منع أي شخص من طلب مركبة الأجرة الا انه يتم تحذير الركاب بوجوب التوجه الى الأماكن الضرورية.

وعن كيفية التأكد من تطبيق كل شركات الامتياز العاملة في دبي في تقديم خدمة التاكسي للاشتراطات الصحية الاحترازية، أكد بهروزيان إلزام كل الشركات باتباع المعايير والشروط الوقائية التي تطبقها الهيئة وكذلك اجراءات تعقيم المركبات والفحص الحراري للسائقين قبل تسلمهم المركبة للعمل، حيث إذا ما تبين ارتفاع درجة حرارة السائق او ظهر عليه أي ملامح تعب واضح، فانه يتم ارساله للراحة فورا.

Advertisements

وحول إلزام الركاب بلبس الكمامة ضمن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الركاب والسائقين، قال بهروزيان ان الهيئة تشجع الركاب على لبس الكمامة وان عليهم اتباع التعليمات المعلن عنها ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا، مضيفا ان الكمامة ليست اجبارية بالنسبة للسائقين الا انه لا يسمح بنقل أكثر من راكبين في الرحلة الواحدة كما تتوفر المعقمات داخل مركبة الأجرة للسائق والركاب.

وأفاد بهروزيان ان هناك منشآت مجهزة ومخصصة لاستقبال السائقين وحجرهم صحيا في حال رصد أي من مظاهر التعب عليهم، كما يتم اتخاذ إجراءات العزل المتبعة وفقا للمعايير والممارسات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

يذكر انه تم توفير مركبات الأجرة وخطوط المواصلات العامة بدلا من خدمة المترو، اثناء تقييد الحركة ليلا خلال فترة التعقيم الوطني، وذلك بهدف ضمان وتسهيل انتقال الركاب من الفئات المستثناة بسبب ظروف عملهم، وعلى رأسهم العاملين في القطاع الطبي والرعاية الصحية والصيدليات.