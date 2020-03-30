الامارات | إلغاء الاختبارات الدولية في جميع المدارس الخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الاختبارات الدولية في جميع المدارس الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التعليم والمعرفة، عن قيام معظم مجالس الاختبارات الدولية حول العالم بإلغاء امتحاناتها المقررة. وعليه، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة الناجمة عن انتشار عدوى فيروس كوفيد-19 (كورونا المستجد)، مشيرة إلى أنها ستقوم بالتنسيق مع مجالس الاختبارات المعنية لموافاة المدارس والطلبة وأولياء الأمور بآخر المستجدات.

وتفصيلاً، أوضحت الدائرة، أن الاختبارات الدولية التي تم إلغاؤها من قبل العديد من مجالس الاختبارات الدولية، مقسمة وفق المنهج الدراسي وتشمل المنهاج الأمريكي ومنهج سابس SABIS، ومجلس الكلية للاختبارات – الولايات المتحدة الأمريكية: SAT و ACT (المراحل الدراسية المتأثرة: 11-12)و AP (المراحل الدراسية المتأثرة: 10-12،و المنهاج البريطاني "المراحل الدراسية المتأثرة بقرار إلغاء الاختبارات الدولية التالية هي: 10-13" ويضم مجلس اختبار Cambridge International: IGCSE ، وO-Level، وInternational AS &A-Level، وAICE Diploma، وPre-U، ومجلس اختبار Pearson (EdEXcel): GCSE، وA Level، وiPrimary، وiLower Secondary، وInternational GCSE، وA-Level، ومجلس اختبار Oxford AQA:International GCSE و A-level.

وشملت الاختبارات الملغاة المنهج البنغالي مجلس اختبار دكا (البنغالي) "HSC "، والمنهج الهندي المراحل الدراسية المتأثرة بقرار إلغاء الاختبارات الدولية التالية هي: 10-12، ومجلس اختبار CBSE: مجلس اختبارات (Class 10 (X و(Class 12 (XII، ومجلس اختبار كيرلا: شهادة إنهاء الثانوية العامة (SSLC) واختبارات الثانوية العليا (Higher Secondary Exams)، ومنهاج البكالوريا الدولية (IB) مجلس اختبار البكالوريا الدولية IB: برنامج الدبلوم والبرنامج المهني (المرحلة الدراسية المتأثرة: 12)، بالإضافة إلى المنهج الباكستاني مجلس الاختبار الفيدرالي (باكستان): SSC وHSSC (المراحل الدراسية المتأثرة: 10-12)

وأكدت الدائرة أن مجالس الاختبارات الدولية تبذل قصارى جهدها لضمان عدم تأثر الطلبة بشكل كبير بمثل هذه القرارات، وأنها تتابع عن قرب تداعيات الوضع الراهن مع تلك المجالس، وتعمل على تقييم أثر القرارات المتخّذة على طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي، وذلك من أجل ضمان استمرارية المسيرة التعليمية للطلبة.