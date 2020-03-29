الامارات | القبض على آسيوي حرض بالفيديو على الإساءة لرجال الشرطة وانتهاك قوانين المرور في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على آسيوي حرض بالفيديو على الإساءة لرجال الشرطة وانتهاك قوانين المرور في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة دبي القبض عى شاب آسيوي صور ونشر مقطع فيديو يحرض فيه افراد المجتمع على تجاهل قوانين السير والمرور والإساءة لرجال الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وكانت شرطة دبي قبضت آخيراً على آسيوي آخر دعا الناس لعدم الالتزام بتعليمات عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وامرأة أوربية صورت ونشرت فيديو مماثل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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