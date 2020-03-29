الامارات | إيقاف النقل البحري في دبي حتى 30 أبريل ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف النقل البحري في دبي حتى 30 أبريل ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إيقاف جميع خدمات وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات المفتوحة والمكيفة والفيري والتاكسي المائي حتى نهاية 30 أبريل 2020، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوقفت الهيئة خدمة مترو دبي وترام دبي، خلال فترة تمديد التعقيم الوطني التي تبدأ من الساعة 8 مساءً وحتى 6 صباحاً، لتعود خدمة جميع وسائل النقل الجماعي بالشكل الاعتيادي خلال أيام تمديد التعقيم الوطني للعمل يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء.

كما أكدت الهيئة عمل الحافلات العامة وفق الجدول الزمني المعتاد، فيما يشغل أسطول من الحافلات قوامه 74 حافلة تعمل على 13 خطاً رئيساً تصل الى 19 مستشفى في انحاء الامارة، وذلك خلال ساعات تنفيذ "برنامج التعقيم الوطني"، ابتداءً من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً.

وتنطلق الرحلات الأولى للحافلات العامة في خطوطها الاعتيادية يومياً عند الساعة 7 صباحاً والأخيرة عند الساعة 6 مساءً، وذلك خلال فترة تمديد "برنامج التعقيم الوطني" حتى 5 أبريل.