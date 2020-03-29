الامارات | "التربية" تلغي اختبارات "إمسات" المقررة خلال أبريل

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تلغي اختبارات "إمسات" المقررة خلال أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة التربية والتعليم، إلغاء جميع جلسات اختبار الإمارات القياسي (إمسات) لشهر أبريل، وسيتم إعلام الطلبة بالمواعيد الجديدة لاحقاً.

وقالت الوزارة إن "هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة لضمان بيئة صحية آمنة، وحفاظاً على سلامة المجتمع المدرسي". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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