«الصحة» توفر خدمة إصدار وتجديد البطاقة الصحية عبر قنواتها الإلكترونية

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توفر خدمات إصدار البطاقات الصحية وتجديدها في 23 مرفقاً صحياً، منها 10 مستشفيات تابعة للوزارة والتي يستفيد منها مواطنو الدولة ومجلس التعاون الخليجي والمقيمون، إضافة إلى إتاحة الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومراكز الطباعة استناداً لقرار مجلس الوزراء لعام 2013 الذي حدد ارتباط تقديم الخدمات الصحية بالبطاقة الصحية.

تتيح هذه الخدمة - التي توفرها إدارة التسجيل الصحي بالوزارة - تقديم طلب الحصول على البطاقة الصحية التي تخول حاملها الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية في المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ووفرت الوزارة لفئة أصحاب الهمم إمكانية التقديم على البطاقة عبر منافذ التسجيل الصحي في المناطق الطبية، على أن ترفق المستندات اللازمة التي تتضمن تقريراً طبياً صادراً ومعتمداً من مستشفى حكومي وجواز سفر وإقامة وهوية سارية المفعول، ويتم من خلال هذه البطاقة توفير العلاج لأصحاب الهمم مجاناً، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير خدمات الرعاية الصحية لأصحاب الهمم بشكل مبسط وميسر، بما يسهم في توفير الخدمة لهم ودمجهم في المجتمع.

ويرتبط إصدار البطاقة الصحية ببطاقة الهوية سارية الصلاحية والتي يمكن استخدامها كبديل عن البطاقة الصحية، وتكون صلاحيتها لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي لأربع سنوات.. أما البطاقة الصحية لغيرهم، فتكون صالحة لسنة واحدة قابلة للتجديد.

وأشارت الوزارة إلى أن تفعيل الخدمات الإلكترونية والذكية يأتي في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة في الفترة الحالية للتعامل مع مستجدات فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، حيث تم إغلاق بعض مراكز إسعاد المتعاملين وتماشياً مع التوجهات الحكومية بالتحول الذكي للخدمات وإتاحتها للمتعاملين التي بدورها تسهم فعلياً في تحسين أداء المؤسسات الحكومية وتعزز ثقة المتعامل بها.

وأكدت الوزارة حرصها على تسهيل توفير الخدمات الصحية بشكل عام ولأصحاب الهمم بشكل خاص بما يضمن حصول المتعاملين على الخدمات الحكومية على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية.

ويمكن تقديم طلب الحصول على البطاقة الصحية من خلال الخدمة الذكية في مراكز الطباعة أو الخدمة الإلكترونية للأفراد أو مراكز تقديم الخدمة في مراكز التسجيل الصحي أو الشركات المسجلة بالنظام، لإتاحة تقديم طلبات الإصدار والتجديد للبطاقة الصحية حسب الفئة المناسبة.

ويمكن لأفراد المجتمع الحصول على الخدمات المعنية من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والتي تضم خدمة إصدار بطاقة صحية على الرابط https://bit.ly/2UiYnzs وخدمة تجديد بطاقة صحية على الرابط https://bit.ly/3901l16 وإصدار بطاقة صحية لذوي الهمم على الرابط https://bit.ly/2WlFWge.