«إكسل لندن» مستشفى ميداني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، إحدى الشركات التابعة لشركة القابضة (ADQ)، تعاونها مع الجهات الصحية المختصة في المملكة المتحدة لتحويل مركز «إكسل لندن» للمعارض والمؤتمرات التابع والمملوك بالكامل من قبل «أدنيك»، والذي يقع مقره في العاصمة البريطانية لندن، إلى مستشفى ميداني مؤقت لمحاربة فيروس «كوفيد - 19».

وأعربت «أدنيك» عن تعاطفها مع المصابين من مختلف أنحاء العالم، مبينة ضرورة أن يلعب الجميع دوراً في مساندة الجهود الوطنية والدولية من خلال العمل مع السلطات الحكومية على مواجهة تفشي الوباء العالمي فيروس (كوفيد - 19) وحماية أرواح المواطنين، وأكدت ثقتها في قدرة فرق العمل الطبية في المملكة المتحدة على تجاوز التحديات التي تفرضها هذه الأزمة.

وعملت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض مع إدارة مركز «إكسل لندن» للمعارض للتعاون الكامل والتام مع هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة، وجميع الجهات الرسمية ذات الصلة؛ بهدف توفير الإمكانات المتاحة كافة في المركز لتسهيل مهام فرق العمل الطبية، والعمل على توفير فرق الدعم الفني واللوجستي لإدامة عمل مرافق المركز وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية.

ويندرج هذا التعاون وفق استراتيجية شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» الرامية لدعم كافة المبادرات الوطنية والدولية التي من شأنها الحد من الآثار الناجمة عن الفيروس التاجي الجديد «كوفيد- 19»، وذلك عبر توفير كافة الإمكانات والمرافق والبنى التحتية المتاحة للجهات ذات الاختصاص على الصعيدين المحلي والدولي.

وعملت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» منذ أن استحوذت على المركز عام 2008 على توسعته وتطوير كافة البنى التحتية الخاصة به، والتي بدورها ساهمت وبشكل فاعل في تعزيز جاهزيتها ومرونتها.

وبهذا تعزز «أدنيك» من دورها في برامج محاربة فيروس «كوفيد - 19»، مثمنة الجهود التي تبذلها فرق العمل الفنية والطبية والأمنية على الصعيدين المحلي والدولي، والقادرة على تجاوز التحديات الحالية التي تمر بها جميع دول العالم، متمنية للجميع السلامة.