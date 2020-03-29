الامارات | إعفاء أصحاب المركبات من رسوم "مواقف" في أبوظبي لمدة 3 أسابيع

شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء أصحاب المركبات من رسوم "مواقف" في أبوظبي لمدة 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، إعفاء مستخدمي المواقف العامة في مختلف أنحاء الإمارة من رسوم "مواقف"، اعتباراً من غدٍ الاثنين، ولمدة ثلاثة أسابيع قابلة للمراجعة والتمديد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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