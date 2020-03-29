الامارات | عدم استقرار جوي في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن عدم استقرار جوي في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، من تأثر الإمارة بحالة عدم الاستقرار الجوي، اليوم وغداً، تتخللها رياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر.
فيما أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس اليوم يظل مغبراً وغائماً بوجه عام، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة يصاحبها برق ورعد أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، قوية أحياناً على البحر، لتكون مثيرة للغبار والأتربة، بما يؤدي إلى تدني الرؤية.
وأوضح المركز أن سرعة الرياح تراوح ما بين 30 و35 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب، مع السحب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.
ولفت إلى أن الطقس غداً سيصبح غائماً إلى غائم جزئياً، مع استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة صباحاً، يصاحبها البرق والرعد، على أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة، خصوصاً غرباً.
وأكد أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، تراوح سرعتها من 25 إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
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