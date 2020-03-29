الامارات | "تنفيذي الشارقة" يمدد تعليق كافة الفعاليات حتى نهاية إبريل ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن "تنفيذي الشارقة" يمدد تعليق كافة الفعاليات حتى نهاية إبريل ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً يقضي بتمديد فترة تعليق إقامة كافة الفعاليات الجماهيرية الاجتماعية والرياضية والاحتفالات في صالات الأفراح وقاعات المناسبات والفنادق والمرافق الحكومية والمجتمعية كإجراء وقائي واحترازي وذلك ضمن إطار جهود دولة الإمارات الحثيثة للمساهمة في السيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية وصحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

على أن ينفذ ما جاء في القرار اعتبارًا من يوم الأربعاء 8 شعبان 1441هـ الموافق 1 إبريل 2020م، ويعمل به حتى نهاية إبريل 2020، علماً بأن المدة قابلة للتمديد.