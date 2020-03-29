الامارات | الشارقة.. إحباط عملية تهريب 146 حيواناً وطيراً مدرجة في "سايتس"

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة.. إحباط عملية تهريب 146 حيواناً وطيراً مدرجة في "سايتس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحبطت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عملية تهريب 146 حيواناً وطيراً تعود إلى 4 فصائل، مدرجة في قانون الاتجار الدولي "سايتس"، وتمت العملية عبر الحدود البرية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز المدام، حيث تم ضبط أشخاص من الجنسية الخليجية، وهم يحاولون تهريب هذه الحيوانات والطيور أثناء دخولهم إلى أراضي الدولة، من دون إذن استيراد مسبق من الجهات المختصة، ولا تحمل شهادات صحية تثبت سلامتها وخلوها من الأمراض.

وتعتبر الطيور والحيوانات التي تمت مصادرتها من ضمن قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض، ومدرجة في قانون الاتجار الدولي (سايتس) من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وقام مركز شرطة المدام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حق أصحابها، ومن ثم تسليمهم إلى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

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وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: "نجحت فرق الهيئة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في إحباط عملية تهريب 146 حيواناً وطيراً، بما يؤشر إلى مدى الحرص والمتابعة الدقيقة من قبل فرق الهيئة في تنفيذ مهماتها التي تعمل على المساهمة في الحفاظ على الأنواع، وحمايتها من الانقراض، وتوفير أفضل شروط الحياة لها". ولفتت إلى أن عدد الحيوانات المحظورة والمفترسة والخطرة التي تم ضبطها خلال العام الماضي بلغت 379 حيواناً.

وأشارت السويدي إلى أن لدى الهيئة مركز لإيواء ورعاية الحيوانات المفترسة في متنزه الصحراء، يمتد على مساحة قدرها 27 ألف متر مربع، يعد الأول من نوعه خليجياً، ويشكل إضافة مهمة على المستوى البيئي في الإمارة، ويمكنه إيواء الحيوانات المفترسة والخطرة بشكل أفضل ووفقاً للمعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال.

وتمتلك الهيئة تمتلك الكثير من الخطط والأفكار والمبادرات والاستراتيجيات التي تتعلق بالحفاظ على البيئة وصون التنوع الحيوي، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نظراً لمكانة البيئة التي تعتبر ملكاً للجميع، وللأجيال القادمة، الأمر الذي يتطلب الحرص عليها وصونها وعدم العبث بها وتخريبها، سواء في المناطق البرية أو الجبلية أو البحرية والشواطئ، وفي مختلف المواقع، بما فيها حماية الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، والعمل على إكثارها من خلال مركز الإكثار المتخصص الذي يسعى إلى تقديم أفضل السبل لحماية الحيوانات والطيور، حيث تمتلك إمارة الشارقة تجربة ثرية مميزة ومبتكرة في عملية الإكثار للحيوانات المهددة بالانقراض.