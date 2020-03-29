الامارات | مجموعة الملا تقدم 5 أبنية مجهزة ب1200 سرير لاجراءات الحجر الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الملا تقدم 5 أبنية مجهزة ب1200 سرير لاجراءات الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة محمد وعبيد الملا عن دعمها لجهود لدولة في مكافحة فيروس كورونا وذلك بوضع 5 أبنية مجهزة ومزودة ب1200 سرير تحت تصرف هيئة الصحة في دبي حال الحاجة لتنفيذ اية اجراءات للحجر الصحي.

وقال رئيس مجلس ادارة "مجموعة محمد وعبيد الملا" بطي الملا ان المجموعة ستزود أحد المباني بأحدث الأجهزة والمختبرات وغرف الأشعة وأجهزة التنفس الاصطناعي ونقطة اسعاف متكاملة.

وأضاف أن هذه المبادرة هي جزء من رد الجميل للدولة، مؤكدا أن " القطاع الخاص شريك مع الحكومة في مواجهة التحدي الراهن ومن واجبه الوقوف جنبا الى جنب مع الجهات المعنية لحفظ سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والزوار". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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