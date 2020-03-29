هزاع بن زايد: الإمارات لا تدخر جهداً في مواجهة «كورونا»

أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الإمارات لا تدخر جهداً في مواجهة «كورونا» محلياً وعالمياً.

وقال سموه عبر «تويتر»: «وإذ يدشن الشيخ محمد بن زايد بنفسه (مركز الفحص من المركبة)، فإنه يعطي دفعاً كبيراً لطواقمنا الطبية وللجمهور متقدماً الصفوف كعادته دوماً في كافة المجالات لوضع حدّ لهذه الجائحة».

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