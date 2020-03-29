«مركز الإحصاء»: 256 ألف نسمة عدد سكان الفجيرة في 2019

السيد حسن (الفجيرة)

سجل عدد السكان في الفجيرة بحسب الإحصاء الأخير في 2019 ارتفاعاً طفيفاً، حيث سجل 256.256 نسمة خلال العام الماضي، مقابل 243.127 نسمة العام قبل الماضي، بحسب إحصاءات الكتاب الإحصائي الصادر أمس عن مركز الفجيرة للإحصاء بديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة.

وذكر الكتاب الإحصائي، أن مدينة الفجيرة بمفردها سجلت 93.616 نسمة بينهم 57.556 من الذكور، و36.060 من الإناث، وبلغ عدد المواطنين في مدينة الفجيرة 23.861 نسمة، بينهم 11.768 من الذكور، و12.075 من الإناث، وبلغ عدد سكان مدينة الفجيرة من غير المواطنين 69.755 نسمة بينهم 45.770 من الذكور، و23.985 من الإناث.

ووفقاً لتعداد العام 2019 بلغ عدد سكان ريف مدينة الفجيرة 89.069 نسمة بلغ عدد الذكور فيهم 62.404 نسمة والإناث 26.665 نسمة، وبلغ عدد المواطنين بينهم 35.788 نسمة من المواطنين وبلغ عدد الذكور 17.588 نسمة وعدد الإناث 18.200 نسمة، بينما بلغ عدد المقيمين في ريف مدينة الفجيرة 53.281 نسمة بينهم 44.816 من الذكور و8.465 من الإناث.

وأشار الكتاب الإحصائي الصادر عن مركز الإحصاء في الفجيرة، إلى أن عدد سكان مدينة دبا الفجيرة خلال العام 2019 بلغ 41.017 نسمة بينهم 25.718 نسمة من الذكور و15.299 نسمة من الإناث، وبلغ عدد المواطنين القاطنين مدينة دبا الفجيرة 16.032 نسمة بينهم 7.913 نسمة من الذكور و8.119 نسمة من الإناث، بينما بلغ عدد المقيمين القاطنين مدينة دبا الفجيرة 24.985 نسمة بينهم 17.805 من الذكور و7.180 نسمة من الإناث.

وبلغ عدد القاطنين في ريف مدينة دبا الفجيرة بحسب إحصاء العام الماضي، 32.554 نسمة بينهم 18.750 نسمة من الذكور و13.804 من الإناث، وبلغ عدد المواطنين القاطنين في ريف مدينة دبا الفجيرة 19.143 نسمة بينهم 9.485 نسمة من الذكور و9.658 نسمة من الإناث، بينما سجل الإحصاء عدد المقيمين في ريف مدينة دبا الفجيرة 13.411 نسمة بينهم 9.265 من الذكور و4.146 من الإناث.

كثافة السكان

أوضح الكتاب الإحصائي السنوي، أن كثافة السكان بلغت خلال العام الماضي لكل كيلومتر مربع في مدينة الفجيرة 2015 نسمة، وفي ريف مدينة الفجيرة 90 نسمة، وفي مدينة دبا الفجيرة 600 نسمة، وفي ريف مدينة دبا 69 نسمة.

وبلغ عدد المواليد في إمارة الفجيرة خلال العام الماضي 3339 من المواطنين والمقيمين، وبلغ عدد الوفيات 268 حالة وفاة، بينما كان عدد المواليد في العام 2018 قد سجل ارتفاعاً نسبياً مقارنة بالعام الماضي وبلغ 3547 مولوداً مقابل 251 حالة وفاة. وفي العام 2017 سجل 3924 مولوداً مقابل 104 حالات وفاة في إمارة الفجيرة.