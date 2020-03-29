ابن علوان يطلع على استعدادات مواجهة «كورونا»

رأس الخيمة (الاتحاد) اطلع اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، على الموقف العام للإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا (كوفيدـ 19) المستجد، وذلك بحضور المديرين العامين بشرطة رأس الخيمة.

وتم استعراض ومناقشة اشتراطات الصحة والسلامة لموظفي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بما يعمل على تحقيق «استمرارية الأعمال» بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الشرطية والأمنية المقدمة إلى جمهور المتعاملين، ودعم آلية عمل استخدام التطبيقات الذكية في إنهاء المعاملات والخدمات المقدمة، فضلاً عن مناقشة الخطة الإعلامية التي تهدف إلى توعية العاملين والمتعاملين والجمهور، ونشر ثقافة التعامل وقت الأزمات، مع نشر الإجراءات والتعليمات والقرارات كافة التابعة لوزارة الداخلية خلال الأزمة.

ومن جانب آخر، تم الاطلاع على خطط عمليات الأمن الداخلي للتأكد من مدى جاهزية القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وكفاءتها في أداء الواجبات المستقبلية.

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