«الاتحادية للهوية» تعتمد العمل عن بعد

أبوظبي (وام) أقر مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية برئاسة معالي علي محمد الشامسي رئيس مجلس الإدارة، في وقت سابق عدداً من الإجراءات من ضمنها اعتماد مسرعات التحول الذكي للخدمات وآلية العمل عن بعد لموظفي الهيئة، وذلك استكمالاً لمنظومة التدابير المتخذة على المستوى الوطني لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأشار معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إلى أن الهيئة وفي إطار سعيها نحو تنفيذ خطتها في مواجهة تفشي فيروس «كورونا المستجد» قد عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها المساهمة في مواجهة تفشي الفيروس.

وأكد معاليه أن تحويل 90 % من الخدمات التي تقدمها الهيئة سيتيح الاستغناء عن 84 % من مراكز إسعاد المتعاملين كنتيجة لذلك التحول، وحث معاليه الجمهور على استخدام الخدمات الذكية المتاحة، مشيراً إلى أن الهيئة كفيلة بتقديم تلك الخدمات وفق معايير الجودة المعتمدة وبما يضمن الريادة في تقديم الخدمات.

يذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قد دعت متعامليها إلى استخدام القنوات الذكية من خلال الموقع الإلكتروني ica.gov.ae كما خصصت الهيئة 14 قناة تواصل للمتعاملين بهدف التسهيل على متعامليها والرد على كافة استفساراتهم لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، متمنية لجميع متعامليها الصحة والسلامة.

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