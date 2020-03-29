دبي (الاتحاد) طرحت وزارة تطوير البنية التحتية، 28 خدمة ذكية عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة تيسيراً على المتعاملين بحيث يتم إنجاز هذه الخدمات أثناء البقاء في المنزل.

وأكدت المهندسة نادية مسلم النقبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة أن الخدمات تتيح للمتعاملين إمكانية، البقاء في منازلهم والحصول على الخدمات وإنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة الوزارة، من خلال استخدام تطبيقات الوزارة المختلفة، المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني، وحزمة الخدمات تضم 28 خدمة ذكية وتشمل طلب تقدير قيمة أضرار الحوادث، وطلب صيانة طارئة لمشروع (مباني - السدود - موانئ صيادين، وطلب إصدار شهادة عدم ممانعة لتصميم مدخل، أو مخرج جانبي الطريق).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 28 خدمة ذكية لمتعاملي «تطوير البنية التحتية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.