300 ألف درهم من «القلب الكبير»

الشارقة (الاتحاد) أعلنت مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، عن تقديم 300 ألف درهم دعماً لشراء أجهزة لوحية مدرسية لمجموعة من طلبة المدارس الأهلية الخيرية في الشارقة بالتنسيق مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص. تأتي هذه المبادرة، التي تعد الأولى للمؤسسة في الدولة تحت صندوق القلب الكبير للمشاريع المحلية، مساهمة منها في دعم عملية التعليم عن بعد في المنازل التي أعلنت عنها الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

وستوزع الأجهزة اللوحية من قبل إدارات المدارس الأهلية الخيرية بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بعد إعداد قوائم من سجلات المدارس لحصر الطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة لوحية.

وأشارت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير، أن ما تقوم به دولة الإمارات من جهود كبيرة لدعم عملية التعليم عن بعد لكافة الطلبة، يوجب على كافة المؤسسات والمنظمات والشركات والأفراد أيضاً أن يكونوا مساهمين فاعلين في تقديم كل ما يستطيعون تقديمه للمساهمة في إنجاح هذه التجربة.

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