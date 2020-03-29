خلفان يترأس «مكافحة المخدرات» عن بُعد

دبي( الاتحاد)

وجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحتياطات الكفيلة بالوقاية من عدوى فيروس «كورونا» المتجدد، وذلك خلال التعامل الميداني مع قضايا المخدرات، وعمليات القبض على المروجين أو التجار.

وأكد معاليه أن مجلس مكافحة المخدرات، لن يدخر المجلس جهداً في مواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار هذا المرض، خصوصاً في قضايا المخدرات، وسيكون رجال المكافحة في كامل جهوزيتهم للتصدي للمجرمين ومتابعتهم.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس مكافحة المخدرات الذي عقد صباح أمس، بالاتصال عن بعد بين الرئيس وأعضاء المجلس، بحضور العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية نائب رئيس المجلس.

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