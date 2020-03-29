دبي( الاتحاد) حقق مركز شرطة القصيص انخفاضاً في البلاغات المقلقة بنسبة 16% من إجمالي البلاغات في العام الماضي مقارنة بالعام 2018.

وقال العميد يوسف العديدي، مدير مركز شرطة القصيص: إن المركز تمكن من خفض تلك البلاغات نتيجة لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بالإضافة الى تطبيق العديد من البرامج الأمنية الموحدة على مستوى مراكز الشرطة والتي أسهمت في خفض البلاغات المُقلقة في منطقة الاختصاص وزيادة التغطية الأمنية بنسبة 85% في العام الماضي ورفعها إلى 100% في العام الجاري.

وأكد العميد العديدي على أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة القصيص التي تغطي مساحه نحو 77 كلم مربعاً تتنوع ما بين السكنية والتجارية والصناعية، وتشمل على سبيل المثال النهدة والطوار والمحيصنة والخوانيج ، مشيراً إلى أن ما يميز مركز شرطة القصيص وقوعه في منطقة مهمة تربط ما بين إمارة دبي وإمارة الشارقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 100% التغطية الأمنية لمركز شرطة القصيص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.