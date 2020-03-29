295 مليون درهم لمشروع البنية التحتية وطرق الصدر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، وبالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن البدء في تنفيذ أعمال مشروع إنشاء الطرق الداخلية والبنية التحتية لمنطقة الصدر في أبوظبي، وذلك على مساحة تبلغ 3.6 مليون متر مربع، بتكلفة تقدر بـ 294.7 مليون درهم.

ويشتمل المشروع على تطوير 4 مناطق هي رأس الصدر، والصدر A، والصدر B، والشاطئ، حيث ستسهم البنية التحتية المقرر تنفيذها في منطقة الصدر بخدمة 520 قسيمة، منها 436 قسيمة سكنية، ومسجدان، و16 حديقة، و16 مركزاً تجارياً، و50 مرفقاً خدمياً واجتماعياً.

وأكدت البلدية أن المشروع يجسد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرامية إلى تطوير بنى تحتية تلبي احتياجات أفراد المجتمع، وتسهم في تحسين جودة حياتهم وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتكون قادرة على مواكبة الاحتياجات الراهنة، والتوسعات العمرانية في المستقبل، وبما يعزز مكانة الإمارة كأفضل مدن العالم في كافة المجالات.

وأوضحت، أن المشروع يشتمل على تنفيذ شبكة للطرق الداخلية والرئيسة والفرعية، ومنها القيام بأعمال التسوية الترابية، بالإضافة إلى أعمال نقل وتمديد وإعادة تمركز لبعض خدمات البنية التحتية مثل خطوط الكهرباء، وأعمال محطات التوزيع الثانوية، إلى جانب شبكة مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.