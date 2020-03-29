«دبي للمستقبل» توظف قدراتها لمواجهة كورونا

دبي (الاتحاد)

أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن فريق العمل في المؤسسة يوظف كافة طاقاته وإمكانياته، لإيجاد حلول مبتكرة تدعم جهود دولة الإمارات في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بضرورة تعزيز التعاون والاستباقية في مواجهة الظروف والتحديات الصحية التي يشهدها العالم.

وأضاف، أن مؤسسة دبي للمستقبل، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، كانت من أولى الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل عن بعد بنسبة 100%، وتواصل تنفيذ مسؤولياتها ومهامها، ومتابعة سير تنفيذ المشاريع والمبادرات، وعقد اجتماعات فرق العمل على مدار الساعة عبر أنظمة الاتصالات الحديثة، حفاظاً على صحة وسلامة موظفيها والمجتمع بشكل عام، مشيراً إلى نجاح المؤسسة في عقد اجتماعات افتراضية لأكثر من 100 موظف في وقت واحد، للتأكد من سلامتهم، وضمان توفير الظروف الأمثل للعمل، باستخدام أحدث التقنيات.

وأشار بلهول، إلى أن المؤسسة تعمل عن بعد بطاقة وكفاءة كاملة، عبر مختلف أقسامها وبرامجها ومشاريعها ومبادراتها، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الإمارات وخارجها.