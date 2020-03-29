«السلامة الغذائية» تدعو المزارعين لتوريد منتجاتهم

أبوظبي (الاتحاد)

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أصحاب المزارع المنتجة للخضروات والفاكهة، على مستوى إمارة أبوظبي، إلى توريد منتجات مزارعهم للهيئة، والانضمام إلى برنامج عقد توريد المنتجات المحلية الذي تتيحه لكافة أصحاب المزارع على مستوى الإمارة.

وأكدت الهيئة حرصها على استفادة المزارعين من الأسعار التنافسية التي يقدمها عقد توريد المنتجات المحلية، بالإضافة إلى الخدمات الفنية واللوجستية المقدمة للمزارع المتعاقدة، والتي تشتمل على شبكة ممتدة من مراكز الاستلام تنتشر بالقرب من المزارع، على مستوى مناطق إمارة أبوظبي، وخدمات الدعم الفني وخدمات الفرز والتعبئة والتغليف، وصولاً بالإنتاج إلى مختلف أسواق الدولة.

وقال سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: إن الهيئة لديها تعاقدات قائمة بالفعل مع مئات المزارع، منها مزارع حاصلة على شهادة «جلوبال جاب» العالمية ومزارع عضوية، لكنها تأمل في استفادة كافة أصحاب المزارع في إمارة أبوظبي من خدمة عقد توريد المنتجات المحلية، وغيرها من الخدمات اللوجستية والتجارية التي توفرها للمزارع المتعاقدة، والتي تورد منتجاتها وفق دليل المعايير والمواصفات لكل منتج.

وأشار إلى أنه في ظل الظروف الحالية، ربما يصعب على المزارعين توريد منتجاتهم مباشرة للأسواق، وبالتالي فإن من مسؤولية الهيئة التسهيل عليهم، لضمان استدامة إمدادات الأسواق بالمنتجات المحلية الطازجة. وأضاف أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ترتبط بعقود شراكة مع مراكز بيع التجزئة الكبرى في الدولة، وتقوم بتوريد كميات كبيرة من منتجات المزارعين إليها بصورة منتظمة، مما يتيح لكافة مزارع أبوظبي تسويق منتجاتها عبر هذه المنافذ التسويقية والاستفادة من البنية التحتية المتطورة لعمليات فرز وتصنيف وتعبئة وتغليف المنتجات وفق أعلى المعايير العالمية. وأوضح أن الانضمام لبرنامج عقد توريد المنتجات المحلية سيوفر على المزارعين الكثير من الخدمات اللوجستية، ويقلل من الهدر الناتج عن عمليات النقل أو الفرز غير السليمة، حيث يوجد لدى الهيئة 17 مركز استلام على مستوى إمارة أبوظبي، يقوم المزارعون بتوريد منتجاتهم إليها، ومن ثم يتم فرز المنتجات الموردة بمعرفة مهندسي الجودة، ثم يتم نقلها مباشرة إلى مركز الفرز والتعبئة الأقرب، مشيراً إلى أن الهيئة لديها 3 مراكز رئيسة للفرز والتعبئة والتوزيع في كل من بني ياس والعين ومدينة زايد بمنطقة الظفرة، بالإضافة إلى مركز توزيع رئيسي، وتقدر الطاقة التشغيلية لكل مركز من مراكز الفرز والتعبئة بنحو 100 - 160 طناً من الخضروات والفاكهة يومياً، حيث تعمل ستة أيام في الأسبوع بنظام المناوبة على مدار الساعة، وتورد للأسواق أكثر من 42 صنفاً من الخضروات والفاكهة المحلية الطازجة.

.. وتنفذ 7400 زيارة تفتيشية

تواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على مدار الساعة حملاتها التفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية بإمارة أبوظبي للتحقق من مدى التزامها بتدابير الصحة والسلامة العامة وتقيدها بالتعاميم الوقائية التي أصدرتها الهيئة ضمن التدابير الاحترازية التي تنفذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره والحفاظ على صحة المجتمع، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على تحقيق أرقى مستويات السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي ورفع المستوى الصحي للمنشآت الغذائية فيها. ونفذت الهيئة في الأيام الثلاثة الأخيرة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أكثر من 7400 زيارة تفتيشية في أبوظبي والعين والظفرة تحقق خلالها مفتشو الهيئة من التزام المنشآت الغذائية بتطبيق برامج التعقيم والوقاية وتقيد العاملين فيها باستخدام أدوات الوقاية.