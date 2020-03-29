تقلبات الطقس ترفع أسعار الأسماك برأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

تسبب نقص المعروض من الأسماك في أسواق رأس الخيمة أمس في ارتفاع أسعارها مقارنة بالأيام الماضية، وعزت جمعية الصيادين بالإمارة هذا الارتفاع لتقلبات الطقس وقلة الصيد.

وشهدت أسواق السمك بالإمارة التزاماً تاماً بالتعليمات والقوانين الاحترازية بمنع دخول المتسوقين لداخل السوق حيث اقتصرت عمليات البيع على المناطق الخارجية للأسواق تطبيقاً للقوانين الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال خليفة المهيري رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة إن الطقس عامل أساسي لاستقرار رحلات الصيد في البحر، وقد تسببت الرياح الشديدة في عزوف غالبية الصيادين عن البحر وهو ما أثر بدوره على نقص المعروض من الأسماك في الأسواق المحلية، وسيتحسن المعروض من الأسماك تدريجياً مع نهاية الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع أن تستقر أحوال الطقس وتهدأ الرياح وتتراجع أمواج البحر، لافتاً إلى أن السوق شهد أمس غياب بعض الأنواع الرئيسة مثل القباب، إلى جانب الأسماك المحظور صيدها في الوقت الحالي.

وقال ناصر محمد تاجر في السوق: يعاني السوق من تقلبات في الأسعار منذ منتصف مارس الجاري بسبب توقف حركة الصيد وقلة المعروض من الأسماك وهو ما يؤثر بدوره على الأسعار، مشيراً إلى أن بعض التجار لجؤوا للاستيراد من الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الكثير من المستهلكين يعتمدون على أسواق رأس الخيمة لشراء احتياجاتهم من الأسماك سواء من داخل أو خارج الإمارة وهو يجعل الإقبال مرتفعاً طوال الأسبوع على شراء الأسماك.

وأضاف: ارتفعت أسعار أسماك الجش لتسجل 40 درهماً للكيلو من 25 درهما في السابق، وارتفعت أسماك الخباط لتسجل 170 درهما للسمكة الواحدة، فيما سجلت اسماك البياح 45 درهماً للكيلو والصدى 35 درهماً للسمكة والكنعد 45 درهماً للسمكة زنة 10 كيلو جرامات، فيما سجلت أسعار أسماك الضلع الكبيرة 45 درهماً والمتوسط 30 درهماً، كما ارتفعت أسعار أسماك الشخيبي لتسجل 30 درهما للكيلو، الكوفر 35 درهما للكيلو، والسلطان إبراهيم 25 درهما.

وطالب عبد الله الشحي أحد المتسوقين بضرورة وضع تسعيرة يومية للأسماك يتلزم بها جميع التجار، مشيراً إلى أن هناك تفاوتاً بين الكثير من التجار في السوق، مؤكداً أنه من الوارد تأثير الظروف الجوية على قطاع الصيد بصفة عامة لكن هناك من يستغل هذه الظروف ويرفع الأسعار بأكثر من قيمتها خاصة من قبل التجار.