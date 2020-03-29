سهيل المزروعي: 50 % من الطاقة عبر مصادر خضراء

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالمشاركة العالمية الفاعلة في فعالية ساعة الأرض، التي من شأنها الحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، لتحقيق التنمية الخضراء وضمان استدامتها لجيل المستقبل، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية التي لعبت دوراً محورياً في خفض البصمة الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.

وأشار معاليه إلى أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة، وتستهدف توليد 50% من الطاقة عبر مصادر خضراء. وأضاف معاليه بأن وزارة الطاقة والصناعة أطلقت، بالتعاون مع الشركاء، حزمة من المبادرات والبرامج الإرشادية المتخصصة التي تسهم في نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، وترسيخ مفهوم ترشيد استهلاك الموارد ليصبح ثقافة مجتمعية، وتشجيع أفراد المجتمع عند استهلاك الطاقة، وتعزيز دورهم في دعم الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإيجاد حلول ذكية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. ودعا معاليه إلى التفاعل مع الفعاليات من المنزل، من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية المنزلية غير الضرورية وذلك أمس، من الساعة 08:30- 09:30 مساء.