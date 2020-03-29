بلدية رأس الخيمة تطلق «الطاقة بيدك» لترشيد الاستهلاك

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

استقبلت حملة «الطاقة بيدك» التي أطلقتها بلدية رأس الخيمة فبراير الماضي أكثر من 100 مشاركة لمقترحات حول طرق تعزيز استدامة الطاقة والمياه، وحلول متنوعة حول الجهود التي من شأنها أن تسهم في التقليل من فاتورة الاستهلاك الشهرية.

وتأتي الحملة كجزء من استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 لدعم القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة وذلك من خلال تخفيض فواتير الكهرباء عن طريق الحد من استهلاك الطاقة.

وقال منذر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: إن حملة «الطاقة بيدك» عبارة عن مسابقة تم إطلاقها عبر منصات التواصل الاجتماعي عن طريق إرسال مقاطع فيديو وصور متنوعة عن أحد تدابير كفاءة استخدام الطاقة والمياة التي يتبعها الأهالي والمقيمون وذلك باستخدام الهاشتاق الخاص بالحملة، #الطاقة_بيدك.

وأشار إلى أن الدائرة استلمت من قبل المشاركين في الحملة مقترحات منها: عدم هدر مياه الشرب واستخدام المتبقي منها لري النباتات عوضاً عن صرفها، واستبدال مصابيح الإضاءة التقليدية بأخرى ذات كفاءة عالية (مصابيح LED)، وإغلاق صنبور المياه بإحكام عند الانتهاء من استخدامها، وإطفاء الأنوار عند الخروج من الغرفة، وصيانة مكيف الهواء وضبط الحرارة على 24 درجة مئوية، وكذلك استخدام الأجهزة الكهربائية ذات تقييم الأربع أو الخمس نجوم لتوفير الطاقة.

هذا بالإضافة إلى مقترحات بشأن تجفيف الملابس في الهواء الطلق بدلاً من استخدام مجفف الملابس، وإغلاق الأبواب والنوافذ عندما يكون جهاز تكييف الهواء قيد التشغيل، وإطفاء الأجهزة الكهربائية عندما لا تكون قيد الاستخدام، ووضع خيار استخدام الماء البارد عند غسل الملابس بالغسالة، وتغيير وصيانة فلاتر أجهزة تكييف الهواء بشكل دوري، وتركيب قطعة «الفوسيت» المهوية في فوهة الصنابير لتقليل استخدام المياه، واستخدام الضوء الطبيعي خلال النهار قدر الإمكان، وغيرها من المشاركات التي تمثلت في إرسال فيديوهات وصور من قبل المشاركين.

ولفت الزعابي إلى أن آلية اختيار الفائز ضمن هذه المسابقة تأتي من خلال استلام كافة المشاركات المرسلة ومن ثم العمل على تقييمها من قبل الفريق المختص في الدائرة، ليتم الإعلان عن فائز جديد كل أسبوعين وذلك على مدار ثلاثة أشهر، ويتم في نهايتها اختيار فائز بالجائزة الكبرى.

وذكر أنه تم الإعلان عن فائزين اثنين حتى الآن، حيث نشر الفائز الأول صورة لنفسه وهو يقرأ تحت ضوء النهار عوضاً عن استخدام الإضاءة الاصطناعية وذلك لهدف توفير الكهرباء، أما الفائز الثاني فقد نشر صورة تشجع على استخدام الأجهزة الحاصلة على تصنيف 5 نجوم والتي تضمن التوفير من استهلاك الطاقة وبذلك تساهم في التخفيض من فواتير الكهرباء.