«الحمرية» تشارك في «التعقيم الوطني»

الشارقة ( الاتحاد) شاركت فرق بلدية الحمرية، بعدد من الآليات والمعدات مع شركة الشارقة للبيئة «بيئة» ومركز شرطة الحمرية الشامل، في تعقيم منطقة الحمرية، ضمن برنامج التعقيم الوطني.

وأشاد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، بتعاون الجمهور في بقائهم في منازلهم طوال فترة التعقيم، الأمر الذي سهل على الفرق كافة القيام بمهام أعمالها ونجاحها طوال الأيام الماضية، بعد أن جرى تعقيم المناطق كافة للوقاية من فيروس كرونا المستجد.

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