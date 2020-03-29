دوائر رأس الخيمة: كفاءة في تنفيذ التعقيم

محمد صلاح (رأس الخيمة)

شكلت دوائر رأس الخيمة فرقاً ودوريات عدة نجحت في تنفيذ البرنامج الوطني للتعقيم بالإمارة بكفاءة واحترافية ووفقاً للخطة الزمنية المقررة، كما نفذت الفرق المعنية برامج توعوية عدة للجمهور، جرى خلالها بث رسائل بلغات عدة عبر سيارات الشرطة التي جابت معظم مناطق الإمارة لتوعية الجمهور بأهداف البرنامج الوطني للتعقيم، وضرورة عدم النزول للشوارع لتنفيذ هذه المهام التي تندرج ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال العقيد الركن يوسف سالم بن يعقوب، مدير إدارة المهام، رئيس قسم فريق ضمان الجاهزية بشرطة رأس الخيمة، إن التزام الجمهور ساهم بشكل كبير في تنفيذ البرنامج الوطني للتعقيم بصورة ناجحة، حيث شملت عمليات التعقيم المرافق العامة والشوارع والمباني والمنشآت التجارية، وغيرها.

وأضاف: «شكلنا عدداً من الفرق والدوريات، وتعاونا مع مختلف الدوائر المعنية لتنفيذ هذا البرنامج»، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على جاهزية تامة لتنفيذ مثل هذه البرامج بالصورة المطلوبة.

وقال المهندس عيسى الشامسي، نائب مدير دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة «تم تنفيذ عمليات التعقيم باستخدام الآليات والسيارات المخصصة لمثل هذه المهام، وهو ما ساهم في إنجاز المهمة بسهولة ويسر»، مشيداً بدور الجمهور الذي ساهم في الابتعاد عن الشوارع التي شملتها عمليات التعقيم والرش.

وأكد عادل السويدي، مدير قسم الرقابة الصحية والبيئية ببلدية رأس الخيمة، أن إجراءات التعقيم شملت المرافق العامة والمباني والأسطح والمنشآت التجارية العاملة بالإمارة بمعظم الشوارع والمناطق.