9 تدابير لوقاية أسواق العين

عمر الحلاوي (العين)

ضمن التدابير الوقائية والاحترازية للوقاية من كورونا، نظمت بلدية مدينة العين إجراءات شاملة لتعقيم كامل المدينة بشكل دوري ويومي باستخدام مطهرات ومعقمات.

شملت عملية التعقيم جميع مناطق مدينة العين من الطرق والشوارع والأسواق، وسوق العين المركزي «سوق المواشي» بالقرب من البوادي مول، بالإضافة لمنطقة وسط المدينة والمناطق الصناعية، ومناطق تجمعات العمال والمرافق العامة والمماشي والواحات، واستخدمت بلدية العين مواد مطهرة ومعقمة آمنة وصديقة للبيئة.

وقال أحمد نادر النيادي، رئيس الأنشطة الصحية بإدارة الصحة العامة في بلدية مدينة العين، إن الإدارة اتخذت 9 تدابير احترازية لمنع التجمعات ومكافحة فيروس كورونا من بينها، أولاً، توجيه جميع المحال التجارية في السوق بعدم وجود أكثر من عاملين في المحل في نفس الوقت مع الالتزام بمسافة الأمان.

ثانياً، عدم السماح بوجود العمال والحمالين المتجولين في سوق المواشي وإخراج الموجودين من السوق، ثالثاً تحديد منطقة في وسط السوق لسيارات النقل والتحميل ومنع الوقوف العشوائي، رابعاً منع بشكل مطلق تجمع وتكدس العمال في السوق، خامساً استخدام مكبرات الصوت في توجيه العمال في السوق وبلغات عدة، خامساً مصادرة الجلسات الأرضية والفرش الأرضي (الزوالي) المستخدم للجلوس وافتراش الأرضيات، سادساً منع وتوجيه العمال بعدم الصلاة الجماعية في السوق، سابعاً مخاطبة الشركة المشغلة بعدم تزويد ثلاجات المياه «البرادات العامة» بالماء في الوقت الحالي، ثامناً إعادة تنظيم سيارات بيع الأعلاف الخضراء «الجت»، تاسعاً غسل وتطهير أرضية السوق بالمطهرات.